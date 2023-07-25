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Прокурор запросил 23 года для украинского диверсанта за теракт в Брянской области

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Прокурор призвал осудить украинского диверсанта Сергея Белавина на 23 года колонии строгого режима за теракт на железной дороге в Брянской области.
Прокурор запросил 23 года для украинского диверсанта за теракт в Брянской области
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда.

«Гособвинение в прениях сторон запросило Белавину 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и со штрафом 900 тыс. рублей», — говорится в заявлении.

По данным агентства, прокурор запросил удовлетворить исковые требования РЖД на 156 тыс. рублей, а также выплатить потерпевшим сторонам по 400 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали двоих диверсантов в Курской области, которые работали на ВСУ.

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