Прокурор запросил 23 года для украинского диверсанта за теракт в Брянской области
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда.
«Гособвинение в прениях сторон запросило Белавину 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и со штрафом 900 тыс. рублей», — говорится в заявлении.
По данным агентства, прокурор запросил удовлетворить исковые требования РЖД на 156 тыс. рублей, а также выплатить потерпевшим сторонам по 400 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали двоих диверсантов в Курской области, которые работали на ВСУ.