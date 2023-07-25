Психолог Мансурова посоветовала не скрывать от детей болезни родственников

Онкопсихолог клиники «Евроонко», действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Мансурова заявила, что от детей нежелательно скрывать болезни родственников.

«Ребёнку, как и взрослому, нужна элементарная информация, донесённая соответствующим его возрасту способом, а также ориентиры: что происходит, как себя вести, чего ожидать, каков дальнейший план, и главное — уверенность, что всегда можно задать вопросы и получить на них ответы, а если у ребёнка будут непростые эмоции, то вы обязательно его поддержите, будете рядом и выдержите любую реакцию», — сказала она в беседе с Life.ru.

Как отметила эксперт, важно уметь говорить с детьми на любые сложные темы, причём нарабатывать такой навык лучше в спокойное время.

Мансурова считает, что ребёнку нужны опыт доверительных разговоров и ощущение безопасности.

По словам эксперта, также необходимо учитывать возрастные особенности детей при обсуждении подобных тем.

Ранее клинический психолог, гештальт-терапевт Татьяна Гилёва рассказала RT, чем в ряде случаев может быть вызвана детская агрессия.