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Военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест 18 участникам батальона «Айдар»

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца арест 18 участников запрещённого в России националистического батальона «Айдар»*.
Военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест 18 участникам батальона «Айдар»
  • Gettyimages.ru
  • © Zolnierek

Об этом сообщает РИА Новости.

«Удовлетворить ходатайство государственного обвинителя, продлить содержание под стражей», — сказал судья.

Уточняется, что они будут находиться в СИЗО как минимум до 13 ноября включительно.

Ранее Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению самого массового уголовного дела в отношении 18 участников нацбатальона «Айдар»*.

* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.

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