Военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест 18 участникам батальона «Айдар»
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Удовлетворить ходатайство государственного обвинителя, продлить содержание под стражей», — сказал судья.
Уточняется, что они будут находиться в СИЗО как минимум до 13 ноября включительно.
Ранее Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению самого массового уголовного дела в отношении 18 участников нацбатальона «Айдар»*.
* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.