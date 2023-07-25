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Собянин анонсировал строительство трёх объектов культуры в ТиНАО

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Троицком и Новомосковском административных округах планируется строительство трёх объектов культуры.
Собянин анонсировал строительство трёх объектов культуры в ТиНАО

Об этом информирует НСН.

Так, в поселении Московский достраивают детскую школу искусств. В Кленовском будет организован многофункциональный культурный центр, а в Михайлово-Ярцевском откроется коворкинг.

На сегодняшний день в Новой Москве функционирует 71 учреждение культуры.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступине проведут работы по капитальному ремонту Дворца культуры в рамках програмы «Культура Подмосковья» на 2021—2024 годы и муниципальной программы «Культура».

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