Собянин анонсировал строительство трёх объектов культуры в ТиНАО
Об этом информирует НСН.
Так, в поселении Московский достраивают детскую школу искусств. В Кленовском будет организован многофункциональный культурный центр, а в Михайлово-Ярцевском откроется коворкинг.
На сегодняшний день в Новой Москве функционирует 71 учреждение культуры.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступине проведут работы по капитальному ремонту Дворца культуры в рамках програмы «Культура Подмосковья» на 2021—2024 годы и муниципальной программы «Культура».