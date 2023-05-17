В подмосковном Ступине отремонтируют Дворец культуры

В Ступине проведут работы по капитальному ремонту Дворца культуры. Обновление проводится по программе «Культура Подмосковья» на 2021—2024 годы и муниципальной программе «Культура».

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», тендер опубликован на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

«Проект предполагает повышение функциональности и комфорта залов и аудиторий с сохранением исторического облика. Благодаря ремонту в здании улучшится инфраструктура», — заявили в пресс-службе администрации городского округа.

В частности, на втором этаже будут оборудованы студия изобразительного искусства и скульптурная мастерская.

Ранее НСН сообщала, что в Москве привели к единому стандарту комфорта более 24 тыс. дворов за десять лет.