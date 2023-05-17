В подмосковном Ступине отремонтируют Дворец культуры
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Как сообщает издание «Вести Подмосковья», тендер опубликован на сайте единой информационной системы в сфере закупок.
«Проект предполагает повышение функциональности и комфорта залов и аудиторий с сохранением исторического облика. Благодаря ремонту в здании улучшится инфраструктура», — заявили в пресс-службе администрации городского округа.
В частности, на втором этаже будут оборудованы студия изобразительного искусства и скульптурная мастерская.
Ранее НСН сообщала, что в Москве привели к единому стандарту комфорта более 24 тыс. дворов за десять лет.