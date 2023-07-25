Узнать больше

При опоздании на междугородний автобус по России можно вернуть до 75% стоимости билета

Короткая ссылка
Эксперты сервиса путешествий «Туту» рассказали, что делать в случае, если путешественник опоздал на междугородний автобус по России.
При опоздании на междугородний автобус по России можно вернуть до 75% стоимости билета
  • Gettyimages.ru
  • © urbazon

В беседе с «Известиями» эксперты отметили, что при возврате билета не позднее чем за два часа до отправления автобуса можно вернуть до 95% стоимости билета, перевозки багажа и провоза ручной клади. При этом если вернуть билет позднее этого срока, но до отправления, то можно получить до 85% от стоимости.

В том случае, если пассажир опоздал на рейс, для возврата средств автовокзал должен подтвердить факт опоздания. Билет можно вернуть только в течение трёх часов после отправления автобуса.

В течение трёх суток можно вернуть билет, если пассажир получил травму или заболел и имеет подтверждающие эти факты документы. 

В том и другом случае удерживают 25% стоимости билета.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года общественным транспортом в Санкт-Петербурге воспользовались свыше 813 млн пассажиров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить