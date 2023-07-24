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Общественным транспортом в Петербурге воспользовались более 813 млн пассажиров с начала года

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В январе — июне 2023 года общественным транспортом в Санкт-Петербурге воспользовались свыше 813 млн пассажиров.
Общественным транспортом в Петербурге воспользовались более 813 млн пассажиров с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © a-poselenov

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Кирилла Полякова.

Наибольшей популярностью пользовался метрополитен. С начала года им воспользовались почти 330 млн человек.

Трамваи и троллейбусы перевезли около 125 млн пассажиров. Автобусами «Пассажиравтотранса» воспользовались 156 млн человек.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года более 3 тыс. человек прокатились на петербургских «Метеорах» — скоростных теплоходах до Петергофа.

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