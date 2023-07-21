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Более трёх тысяч человек прокатились на «Метеорах» в Петербурге с начала 2023 года

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С начала 2023 года более трёх тыс. человек прокатились на петербургских «Метеорах» — скоростных теплоходах до Петергофа.
Более трёх тысяч человек прокатились на «Метеорах» в Петербурге с начала 2023 года
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту города.

Вместе с тем отмечается, что с начала 2023 года 43 млн пассажиров воспользовались услугами АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (АО «СЗППК»). Это на 11% больше показателей прошлого года.

Поездами Финляндского направления воспользовались более 13 млн пассажиров, Балтийского — около 10 млн, а Витебского — 9 млн.

Ранее сообщалось, что десятимиллионному пассажиру «Ласточки» подарили сертификат на бесплатную поездку на «Метеоре» на двоих.

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