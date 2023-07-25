В Москве пять больниц и семь стационаров перейдут на цифровой формат работы до конца года

В Москве пять больниц и семь крупных стационаров планируют полностью перейти на цифровой документооборот до конца 2023 года.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Полностью на цифровой формат перейдут ГКБ имени В.М. Буянова, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ №15 имени О.М. Филатова, ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова и ГКБ имени С.С. Юдина.

В рамках программы перехода на цифровой формат в столице внедрили такие крупные проекты, как ЕМИАС, система ГЛОНАСС, дистанционная запись к врачу, электронная регистратура и электронная медицинская карта.

Ранее НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что проект врачей из Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента.