Узнать больше

Матвиенко: у России есть возможность увеличить государственный долг

Короткая ссылка
Россия может увеличить государственный долг, это не представляет угрозу для бюджета.
Матвиенко: у России есть возможность увеличить государственный долг
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Полагаю, что у нас, у правительства, есть возможность увеличить государственный долг, здесь тоже нет никаких угроз для бюджета и для финансовой системы», — цитирует её ТАСС.

Она пояснила, что «сейчас в России минимальный размер государственного долга».

Ранее стало известно, что уровень внешнего долга России по отношению к её ВВП по итогам I квартала текущего года упал до минимального за всю историю уровня в 15%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить