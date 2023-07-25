Матвиенко: у России есть возможность увеличить государственный долг

Россия может увеличить государственный долг, это не представляет угрозу для бюджета.

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Полагаю, что у нас, у правительства, есть возможность увеличить государственный долг, здесь тоже нет никаких угроз для бюджета и для финансовой системы», — цитирует её ТАСС.

Она пояснила, что «сейчас в России минимальный размер государственного долга».

Ранее стало известно, что уровень внешнего долга России по отношению к её ВВП по итогам I квартала текущего года упал до минимального за всю историю уровня в 15%.