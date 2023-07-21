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ЦБ: отношение внешнего долга к ВВП России достигло самых низких показателей за 33 года

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Уровень внешнего долга России по отношению к её ВВП по итогам I квартала текущего года упал до минимального за всю историю уровня в 15%.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в денежном выражении в конце марта 2023 года государственный и корпоративный долг России составил $354,8 млрд. 

По данным агентства, максимальный за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91%.

В июне внешний долг России уменьшился на 6,8% с начала года.

Позже в ЦБ сообщили о снижении внешнего долга России с начала года на $33 млрд.

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