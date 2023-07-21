ЦБ: отношение внешнего долга к ВВП России достигло самых низких показателей за 33 года
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в денежном выражении в конце марта 2023 года государственный и корпоративный долг России составил $354,8 млрд.
По данным агентства, максимальный за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91%.
В июне внешний долг России уменьшился на 6,8% с начала года.
Позже в ЦБ сообщили о снижении внешнего долга России с начала года на $33 млрд.