ЦБ: отношение внешнего долга к ВВП России достигло самых низких показателей за 33 года

Уровень внешнего долга России по отношению к её ВВП по итогам I квартала текущего года упал до минимального за всю историю уровня в 15%.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в денежном выражении в конце марта 2023 года государственный и корпоративный долг России составил $354,8 млрд.

По данным агентства, максимальный за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91%.

В июне внешний долг России уменьшился на 6,8% с начала года.

Позже в ЦБ сообщили о снижении внешнего долга России с начала года на $33 млрд.