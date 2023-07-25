Юрист Соловьёв: схема с просмотром товаров работает по принципу многоуровневого маркетинга

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, прокомментировал в беседе с RT схему, согласно которой мошенники предлагают доход в размере до 360 тыс. рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах.

«Схема относительно новая и работает по принципу многоуровневого маркетинга. Человеку предлагают вложить небольшую сумму, которая будет увеличиваться от количества просмотров. Естественно, видя, как увеличивается взнос, у человека появляется соблазн вложить в «бизнес» ещё больше денег», — объяснил эксперт.

Однако вернуть средства бесперспективно, предупредил собеседник RT.

«Также в руках мошенников оказывается персональная и финансовая информация о человеке, которая может быть впоследствии использована в очередном мошенничестве. Выход один — не реагировать на подобные предложения», — заключил он.

Соловьёв напомнил, что общение в мессенджере также свойственно мошенникам.

Ранее в пресс-службе ВТБ сообщили ТАСС о том, что мошенники предлагают доход в размере до 360 тыс. рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах.