Глава МВД России Колокольцев посетил с рабочей поездкой Камчатский край

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в рамках рабочей поездки в Камчатский край провёл совещание с руководством управления МВД по региону и заслушал доклады по основным направлениям службы.

Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, передаёт «МВД МЕДИА».

По её словам, глава министерства приказал обеспечить общественную безопасность на Всероссийском молодёжном форуме «Экосистема. Заповедный край», который пройдёт в августе.

Колокольцев обратил внимание правоохранителей на актуальные задачи органов.

«Глава МВД России дал ряд поручений, касающихся организации взаимодействия с другими правоохранительными ведомствами, избирательными комиссиями и местными органами власти в период подготовки и проведения единого дня голосования», — добавила Волк.

Также известно, что министр посетил Центр профессиональной подготовки управления МВД России по Камчатскому краю. Там он ознакомился с материально-технической базой, узнал об организации учебного процесса и проверил условия проживания.

Ранее Колокольцев поздравил выпускников Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя с окончанием заведения.