Матвиенко призвала провести расследование гибели военкора РИА Новости Журавлёва
- РИА Новости
Об этом сообщила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
Она отметила, что ООН и ЮНЕСКО осудили гибель журналиста.
«Это важно, но не менее важно, чтобы за этими словами последовали конкретные действия. Чтобы очередное злодеяние украинского режима не осталось безнаказанным», — цитирует её РИА Новости.
Военный корреспондент Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.
Он был посмертно награждён ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
Журавлёва похоронят в пятницу, 28 июля, в Екатеринбурге с воинскими почестями.