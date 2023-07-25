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Матвиенко призвала провести расследование гибели военкора РИА Новости Журавлёва

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Необходимо реальное расследование гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва в ходе спецоперации.
Матвиенко призвала провести расследование гибели военкора РИА Новости Журавлёва
  • РИА Новости

Об этом сообщила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Она отметила, что ООН и ЮНЕСКО осудили гибель журналиста.

«Это важно, но не менее важно, чтобы за этими словами последовали конкретные действия. Чтобы очередное злодеяние украинского режима не осталось безнаказанным», — цитирует её РИА Новости.

Военный корреспондент Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.

Он был посмертно награждён ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Журавлёва похоронят в пятницу, 28 июля, в Екатеринбурге с воинскими почестями.

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