Матвиенко призвала провести расследование гибели военкора РИА Новости Журавлёва

Необходимо реальное расследование гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва в ходе спецоперации.

Об этом сообщила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Она отметила, что ООН и ЮНЕСКО осудили гибель журналиста.

«Это важно, но не менее важно, чтобы за этими словами последовали конкретные действия. Чтобы очередное злодеяние украинского режима не осталось безнаказанным», — цитирует её РИА Новости.

Военный корреспондент Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.

Он был посмертно награждён ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Журавлёва похоронят в пятницу, 28 июля, в Екатеринбурге с воинскими почестями.