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Многодетные семьи Новосибирской области получат выплаты к 1 сентября

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Многодетным, а также малоимущим семья Новосибирской области выплатят деньги к 1 сентября 2023 года в рамках поддержки для подготовки ребёнка к школе.
Многодетные семьи Новосибирской области получат выплаты к 1 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © Vershinin

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-секретаря Минтруда области Наталью Крохину.

Уточняется, что многодетные семьи получат 2 тыс. рублей на покупку школьной формы, а также 300 рублей на каждого ребёнка на приобретение канцелярских товаров. Если семья отправляет в школу первоклассника, то она получит единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. Для ребят, которые становятся студентами в таких семьях, предусмотрена выплата в 10 тыс. рублей.

Отмечается, что малоимущие могут рассчитывать на получение 1—3 тыс. рублей на каждого ребёнка.

Крохина уверяет, что первоклассникам из многодетных семей выделят дополнительно ещё выплату в размере 5,5 тыс. рублей.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания социально-важного перечня школьных товаров и принадлежностей, доступных к приобретению родителями по минимальной цене или в рамках социальной помощи.

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