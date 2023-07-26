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В Госдуме предложили создать квоты в частных детсадах и школах для детей ветеранов

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать квоты в частных детсадах и школах для безвозмездного обучения детей ветеранов боевых действий. Копии обращений на имя министра просвещения Сергея Кравцова и министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили создать квоты в частных детсадах и школах для детей ветеранов
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В обращении законодатель отметила, что в России продолжается развитие системы частных учебных заведений, в особенности школ и детских садов. Так, в сентябре 2022 года численность учащихся частных школ достигла 200 тыс. против 175 тыс. годом ранее.

Как правило, частные учебные заведения среднего образования обеспечивают своим выпускникам высокий уровень знаний, однако обучение в таких школах является для многих россиян дорогостоящим и недоступным.

Вместе с тем президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что семьи участников специальной военной операции должны быть окружены заботой и почётом.

В рамках реализации послания главы государства в федеральном законодательстве было закреплено право детей военнослужащих и детей граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, на первоочередной приём в государственные и муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные организации.

Представляется, что частные образовательные организации также могут поспособствовать решению данной задачи, в частности созданием квот на безвозмездное обучение детей ветеранов боевых действий, заметила парламентарий.

«На основании изложенного прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части создания квот на безвозмездное обучение до 10% от общего числа поступающих в частные детские сады и частные школы для детей ветеранов боевых действий», — говорится в тексте обращений.

Ранее в Госдуме предложили дать возможность супругам участников СВО бесплатно обучаться в вузах. 

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