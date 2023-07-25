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Садовод Ульянова: растения нужно обрабатывать ранней весной для защиты от вредителей

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Садовод Ирина Ульянова рассказала, что нужно делать весной и осенью, чтобы защитить растения от вредителей и болезней.
Садовод Ульянова: растения нужно обрабатывать ранней весной для защиты от вредителей
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Rossi

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

По словам специалиста, ранней весной, до вегетативного периода необходимо обработать растения от болезней. Вначале стоит использовать медесодержащие препараты (медный купорос, бордоская смесь или хлорокись меди). Затем через десять дней необходима обработка от вредителей.

«Идеальный вариант — препарат, в основе которого лежит вазелиновое масло. Он как бы затягивает в плёнку стволы деревьев и кустарников», — объяснила Ульянова.

При этом способе старые насекомые умрут под плёнкой, а новые не смогут добраться до растения.

Осенью нужно расчистить огород от листвы, плодов, чтобы не разносить инфекцию по деревьям. Также важным пунктом является чистка приствольных кругов.

«Сад и огород должны уходить в зиму чистыми — никаких сорняков. Можно даже неглубоко перекопать почву. Это способствует вымерзанию насекомых», — заключила эксперт.

Ранее сервис «Авито Услуги» провёл исследование, которое показало, что россияне с возрастом меняют отношение к саду и огороду.

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