Шестилетний ребёнок утонул в озере в Челябинске. Инцидент произошёл в запрещённом для купания месте.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения (УБЖ).

«Несколько детей в возрасте от шести до 14 лет купались в запрещённом месте. Когда собрались уходить, обнаружили, что не хватает шестилетнего мальчика. Они стали искать его, но было уже поздно», — уточнили в УБЖ.

Мальчика обнаружили в пяти метрах от берега, медицинские работники констатировали смерть ребёнка.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области два человека утонули, когда лодка, на которой они находились, перевернулась.