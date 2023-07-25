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Шестилетний ребёнок утонул в озере в Челябинске

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Шестилетний ребёнок утонул в озере в Челябинске. Инцидент произошёл в запрещённом для купания месте.
Шестилетний ребёнок утонул в озере в Челябинске
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения (УБЖ).

«Несколько детей в возрасте от шести до 14 лет купались в запрещённом месте. Когда собрались уходить, обнаружили, что не хватает шестилетнего мальчика. Они стали искать его, но было уже поздно», — уточнили в УБЖ.

Мальчика обнаружили в пяти метрах от берега, медицинские работники констатировали смерть ребёнка.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области два человека утонули, когда лодка, на которой они находились, перевернулась.

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