В Нижегородской области два человека утонули из-за перевернувшейся лодки

В Нижегородской области два человека утонули, когда лодка, на которой они находились, перевернулась. Об этом информирует Следственный комитет России по региону.

«23 июля 2023 года в дневное время на озере Ефимьевское Богородского муниципального округа Нижегородской области утонула 33-летняя женщина и её 36-летний супруг», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с погибшими на борту лодки также находился их шестилетний ребёнок.

Мальчика и женщину достали из воды очевидцы, однако помочь женщине не удалось.

Что касается мужчины, его тело достали из воды сотрудники МЧС.

Ребёнка госпитализировали.

Несколько дней назад на пляже в Севастополе утонул семилетний ребёнок.