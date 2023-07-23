В Нижегородской области два человека утонули из-за перевернувшейся лодки
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«23 июля 2023 года в дневное время на озере Ефимьевское Богородского муниципального округа Нижегородской области утонула 33-летняя женщина и её 36-летний супруг», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, с погибшими на борту лодки также находился их шестилетний ребёнок.
Мальчика и женщину достали из воды очевидцы, однако помочь женщине не удалось.
Что касается мужчины, его тело достали из воды сотрудники МЧС.
Ребёнка госпитализировали.
Несколько дней назад на пляже в Севастополе утонул семилетний ребёнок.