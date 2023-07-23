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В Нижегородской области два человека утонули из-за перевернувшейся лодки

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В Нижегородской области два человека утонули, когда лодка, на которой они находились, перевернулась. Об этом информирует Следственный комитет России по региону.
В Нижегородской области два человека утонули из-за перевернувшейся лодки
  • Gettyimages.ru

«23 июля 2023 года в дневное время на озере Ефимьевское Богородского муниципального округа Нижегородской области утонула 33-летняя женщина и её 36-летний супруг», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с погибшими на борту лодки также находился их шестилетний ребёнок.

Мальчика и женщину достали из воды очевидцы, однако помочь женщине не удалось.

Что касается мужчины, его тело достали из воды сотрудники МЧС.

Ребёнка госпитализировали.

Несколько дней назад на пляже в Севастополе утонул семилетний ребёнок.

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