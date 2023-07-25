Глава Бурятии Цыденов заявил о нехватке врачей, учителей и строителей в регионе

В Бурятии отмечается низкий уровень безработицы, однако региону не хватает врачей, учителей, строителей, водителей и продавцов.

Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

Цыденов сообщил, что на сегодняшний день средняя зарплата в Бурятии составляет 56 тыс. рублей и продолжает расти с опережением инфляции.

«По рынку труда у нас, как и во всей стране, сегодня рекордно низкий уровень по безработице. Регистрируемая безработица — 0,9. И у нас сейчас реальная нехватка рабочих групп, это сказывается уже на экономике, у нас в агентстве занятости 16,5 тыс. вакансий и 2,5 тыс. заявителей сегодня», — добавил глава.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин приехал в Бурятию. Он посетит Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод, а также осмотрит Улан-Удэнский авиационный завод.