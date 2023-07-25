Бастрыкин: фигуранты дела о подготовке убийства Соловьёва причастны к четырём терактам

Фигуранты уголовного дела о приготовлении к убийству журналиста Владимира Соловьёва совершили четыре террористических акта в нескольких регионах России.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Соучастниками совершены четыре террористических акта путём поджогов военных комиссариатов, уничтожены четыре автомашины и одно домовладение», — рассказал он.

Бастрыкин сообщил, что фигуранты дела действовали в Московском регионе, Рязанской, Тульской и Тверской областях, изготавливали огнестрельное оружие и взрывные устройства.

Ранее стало известно, что СК России завершил расследование дела о покушении на журналиста Соловьёва.