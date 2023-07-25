Бастрыкин: фигуранты дела о подготовке убийства Соловьёва причастны к четырём терактам
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Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель СК России Александр Бастрыкин.
«Соучастниками совершены четыре террористических акта путём поджогов военных комиссариатов, уничтожены четыре автомашины и одно домовладение», — рассказал он.
Бастрыкин сообщил, что фигуранты дела действовали в Московском регионе, Рязанской, Тульской и Тверской областях, изготавливали огнестрельное оружие и взрывные устройства.
Ранее стало известно, что СК России завершил расследование дела о покушении на журналиста Соловьёва.