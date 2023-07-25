Комитет ГД по обороне принял поправки о спецпредприятиях по содействию силовикам
- РИА Новости
Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, документ поддержал профильный комитет Госдумы по обороне.
«В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время высшими должностными лицами субъектов России по решению президента РФ создаются специализированные государственные унитарные предприятия (далее — предприятия)», — сказано в поправках.
Эти предприятия будут считаться юридическими лицами с особыми уставными задачами, которые помогают силовикам в обеспечении общественного порядка и безопасности.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили разрешить срочникам заключать на год контракты о военной службе при мобилизации или военном положении.