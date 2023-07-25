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Комитет ГД по обороне принял поправки о спецпредприятиях по содействию силовикам

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Регионы по решению президента во время мобилизации или военного положения могут организовывать специализированные унитарные предприятия для помощи органам безопасности в обеспечении порядка, включая борьбу с диверсантами.
Комитет ГД по обороне принял поправки о спецпредприятиях по содействию силовикам
  • РИА Новости

Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, документ поддержал профильный комитет Госдумы по обороне.

«В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время высшими должностными лицами субъектов России по решению президента РФ создаются специализированные государственные унитарные предприятия (далее — предприятия)», — сказано в поправках.

Эти предприятия будут считаться юридическими лицами с особыми уставными задачами, которые помогают силовикам в обеспечении общественного порядка и безопасности.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили разрешить срочникам заключать на год контракты о военной службе при мобилизации или военном положении.

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