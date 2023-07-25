Бастрыкин рассказал о ходе дела против фигурантов, за деньги собиравших данные о Дугиных
- РИА Новости
«Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции», — рассказал Бастрыкин.
Он добавил, что расследование в отношении этих двух фигурантов находится на завершающей стадии.
Отмечается, что Рыбин и Чоудхури знакомятся с материалами уголовного дела.
Убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа 2022 года. Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дарья выезжала на машине c фестиваля «Традиция» в Подмосковье.