Порядка половины россиян признались, что им некомфортно работать с руководителем моложе их

В «Авито Работа» провели опрос и выяснили, что около половины россиян (44%) некомфортно работать с руководителем младше их.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Чаще всего отмечали, что им будет некомфортно работать с руководителем моложе их, специалисты, работающие в маркетинге и PR (60%) и IT-сфере (54%).

Кроме того, 39% признались, что хотя бы раз ревновали к успехам своих коллег.

Из них чаще всего признавались сотрудники сферы страхования (61%), маркетинга (54%) и производства (50%).

Ранее, согласно опросу страховой компании «Росгосстрах» и исследовательского центра «Зарплата.ру», из-за большого количества работы 64% россиян не успевают отвлечься на обед в офисе.