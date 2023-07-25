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Бастрыкин: Трепова убеждала следователей, что не знала о взрывчатке в статуэтке для Татарского

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Фигурантка уголовного дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Дарья Трепова* пыталась убедить следователей, что не знала о бомбе.
Бастрыкин: Трепова убеждала следователей, что не знала о взрывчатке в статуэтке для Татарского
  • © МВД России

Такое заявление сделал председатель СК России Александр Бастрыкин в интервью для РИА Новости.

По его словам, Трепова пыталась обмануть следствие и заявляла, что думала, что в статуэтке находится устройство для слежения за военкором.

«Однако следственным путём удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передаёт военкору именно статуэтку со взрывчаткой», — добавил Бастрыкин.

Он сообщил, что сейчас СК продолжает устанавливать соучастников Треповой. К теракту в кафе также причастны украинский журналист Роман Попков и гражданин Украины Юрий Денисов.

Ранее стало известно, что СК предъявил окончательное обвинение Треповой по делу о теракте в петербургском кафе.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

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