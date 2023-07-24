Минтруд предложил выплаты по 100 тысяч рублей родителям пострадавших в зоне СВО детей

В Минтруда России подготовили проект о единовременных выплатах для родителей детей, которые пострадали в ходе специальной военной операции. Как рассказали в министерстве, размер выплаты составит 100 тыс. рублей.

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Документ опубликован для общественного обсуждения, он устанавливает выплату в размере ‎100 000 рублей на ребёнка, получившего увечье в ходе СВО. Помощь предоставляется одному из родителей или иному законному представителю ребеёнка, являющемуся гражданином Российской Федерации. Как стало известно ранее, в рамках программы социальной поддержки семей погибших в ходе специальной военной операции бойцов было списано более 4 тыс. кредитов на сумму свыше 1,6 млрд рублей.