Узнать больше

Минтруд предложил выплаты по 100 тысяч рублей родителям пострадавших в зоне СВО детей

Короткая ссылка
В Минтруда России подготовили проект о единовременных выплатах для родителей детей, которые пострадали в ходе специальной военной операции. Как рассказали в министерстве, размер выплаты составит 100 тыс. рублей.
Минтруд предложил выплаты по 100 тысяч рублей родителям пострадавших в зоне СВО детей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Документ опубликован для общественного обсуждения, он устанавливает выплату в размере ‎100 000 рублей на ребёнка, получившего увечье в ходе СВО.

Помощь предоставляется одному из родителей или иному законному представителю ребеёнка, являющемуся гражданином Российской Федерации.

Как стало известно ранее, в рамках программы социальной поддержки семей погибших в ходе специальной военной операции бойцов было списано более 4 тыс. кредитов на сумму свыше 1,6 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить