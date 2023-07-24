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В Сургуте усилят меры безопасности на водоёмах

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В Сургуте усилят меры безопасности на водоёмах, заявил начальник управления по делам ГО и ЧС городской администрации Андрей Рачёв на брифинге.
В Сургуте усилят меры безопасности на водоёмах
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  • © Quils

Об этом сообщает URA.RU.

«В настоящее время создано четыре патрульно-контрольные группы. Также выставляется два мобильных поста на реке Чёрной и водохранилище ГРЭС-2», — сказал Рачёв.

По его словам, на данный момент максимально используются все ресурсы спасательного центра, управления по делам ГО и ЧС, контрольного управления и полиции.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели мужчины и ребёнка на реке Хэмпаёта в Надымском районе.

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