В Сургуте усилят меры безопасности на водоёмах
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Об этом сообщает URA.RU.
«В настоящее время создано четыре патрульно-контрольные группы. Также выставляется два мобильных поста на реке Чёрной и водохранилище ГРЭС-2», — сказал Рачёв.
По его словам, на данный момент максимально используются все ресурсы спасательного центра, управления по делам ГО и ЧС, контрольного управления и полиции.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели мужчины и ребёнка на реке Хэмпаёта в Надымском районе.