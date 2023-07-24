Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьёв
- РИА Новости
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Соловьёв руководил регионом с 2014-го по 2017 год. Он умер в больнице.
«Министерство здравоохранения Удмуртской Республики приносит глубокие соболезнования родным и близким», — сообщило ведомство.
Ранее в Анапе погиб чиновник из Волгоградской области Михаил Ткачёв, он пытался спасти тонувшую женщину.
В Волгограде мужчина занимал должность заместителя главы отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования региона. Инцидент произошёл 9 июля.