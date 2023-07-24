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Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьёв

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Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьёв, ему было 73 года. Мужчина скончался после продолжительной болезни.
Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьёв
  • РИА Новости
  • © Константин Ившин

Соловьёв руководил регионом с 2014-го по 2017 год. Он умер в больнице.

«Министерство здравоохранения Удмуртской Республики приносит глубокие соболезнования родным и близким», — сообщило ведомство.

Ранее в Анапе погиб чиновник из Волгоградской области Михаил Ткачёв, он пытался спасти тонувшую женщину.

В Волгограде мужчина занимал должность заместителя главы отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования региона. Инцидент произошёл 9 июля.

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