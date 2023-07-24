Узнать больше

Два города в Татарстане получат грант на 164 млн рублей на благоустройство

Короткая ссылка
Два города в Татарстане стали лауреатами всероссийского конкурса и получат грант на благоустройство на 164,4 млн рублей, рассказали в пресс-службе института развития городов республики.
Два города в Татарстане получат грант на 164 млн рублей на благоустройство
  • Gettyimages.ru
  • © Konstik

Об этом сообщает inkazan.ru.

Речь идёт о городах Кукмор и Бавлы. В первом изменят въезд в город, улицу Ворошилова и часть территории Центральной районной больницы.

Во втором благоустроят территории у школы №6, улицы Пионерской, на площади Октября и площади рядом с автовокзалом.

Поддержку из федерального бюджета получат и пермские города Чердынь и Усолье, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«Они стали победителями восьмого всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений», — сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что Миасс, Сатка и Троицк получат 296 млн рублей на создание комфортной городской среды. Они стали лауреатами всероссийского конкурса лучших проектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить