Два города в Татарстане получат грант на 164 млн рублей на благоустройство
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Об этом сообщает inkazan.ru.
Речь идёт о городах Кукмор и Бавлы. В первом изменят въезд в город, улицу Ворошилова и часть территории Центральной районной больницы.
Во втором благоустроят территории у школы №6, улицы Пионерской, на площади Октября и площади рядом с автовокзалом.
Поддержку из федерального бюджета получат и пермские города Чердынь и Усолье, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
«Они стали победителями восьмого всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений», — сказал глава региона.
Ранее сообщалось, что Миасс, Сатка и Троицк получат 296 млн рублей на создание комфортной городской среды. Они стали лауреатами всероссийского конкурса лучших проектов.