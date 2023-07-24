Два города в Татарстане получат грант на 164 млн рублей на благоустройство

Два города в Татарстане стали лауреатами всероссийского конкурса и получат грант на благоустройство на 164,4 млн рублей, рассказали в пресс-службе института развития городов республики.

Об этом сообщает inkazan.ru.

Речь идёт о городах Кукмор и Бавлы. В первом изменят въезд в город, улицу Ворошилова и часть территории Центральной районной больницы.

Во втором благоустроят территории у школы №6, улицы Пионерской, на площади Октября и площади рядом с автовокзалом.

Поддержку из федерального бюджета получат и пермские города Чердынь и Усолье, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«Они стали победителями восьмого всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений», — сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что Миасс, Сатка и Троицк получат 296 млн рублей на создание комфортной городской среды. Они стали лауреатами всероссийского конкурса лучших проектов.