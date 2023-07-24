Три города в Челябинской области получат 296 млн рублей на создание комфортной городской среды
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.
«Это хороший результат системной работы. Активное взаимодействие областного правительства, Министерства строительства региона и муниципалитетов дало хороший результат, собственно, это лучший результат за всё время проведения таких конкурсов для Челябинской области», — сказал губернатор Алексей Текслер.
Проекты должны быть реализованы в 2024—2025 годах.
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