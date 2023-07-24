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Три города в Челябинской области получат 296 млн рублей на создание комфортной городской среды

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Миасс, Сатка и Троицк получат 296 млн рублей на создание комфортной городской среды. Они стали лауреатами всероссийского конкурса лучших проектов.
Три города в Челябинской области получат 296 млн рублей на создание комфортной городской среды
  • Gettyimages.ru
  • © N_michy

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.

«Это хороший результат системной работы. Активное взаимодействие областного правительства, Министерства строительства региона и муниципалитетов дало хороший результат, собственно, это лучший результат за всё время проведения таких конкурсов для Челябинской области», — сказал губернатор Алексей Текслер.

Проекты должны быть реализованы в 2024—2025 годах.

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