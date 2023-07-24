Собянин рассказал о ремонте домов — памятников архитектуры Москвы
Об этом сообщает НСН со ссылкой на блог Собянина.
По словам мэра, объектом охраны в таких домах является, например, чугунная лестница, а не всё здание. Столичные власти предложили не проводить сложных экспертиз для подобных памятников.
Кроме того, в своём Telegram-канале Собянин сообщил, что за первые шесть месяцев 2023 года в столице построили 17 социальных объектов на западе, юго-западе, востоке, юго-востоке и юге Москвы, передают «Дни.ру».
В частности, в Солнцево и Очаково-Матвеевском возвели два детсада, а в Северном Бутове — спорткомплекс «Качаловский».
«Ко всем проектам подходим комплексно — при строительстве благоустраиваем и озеленяем прилегающие территории», — отметил мэр.
Ранее сообщалось, что Собянин согласовал проект здания центра инноваций и импортозамещения в ТиНАО.