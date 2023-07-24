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Собянин рассказал о ремонте домов — памятников архитектуры Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ремонте домов, которые являются памятниками архитектуры столицы. По его словам, важно сохранять облик зданий, но чтобы это «не доходило до абсурда».
Собянин рассказал о ремонте домов — памятников архитектуры Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на блог Собянина.

По словам мэра, объектом охраны в таких домах является, например, чугунная лестница, а не всё здание. Столичные власти предложили не проводить сложных экспертиз для подобных памятников.

Кроме того, в своём Telegram-канале Собянин сообщил, что за первые шесть месяцев 2023 года в столице построили 17 социальных объектов на западе, юго-западе, востоке, юго-востоке и юге Москвы, передают «Дни.ру».

В частности, в Солнцево и Очаково-Матвеевском возвели два детсада, а в Северном Бутове — спорткомплекс «Качаловский».

«Ко всем проектам подходим комплексно — при строительстве благоустраиваем и озеленяем прилегающие территории», — отметил мэр.

Ранее сообщалось, что Собянин согласовал проект здания центра инноваций и импортозамещения в ТиНАО.

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