Собянин рассказал о ремонте домов — памятников архитектуры Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ремонте домов, которые являются памятниками архитектуры столицы. По его словам, важно сохранять облик зданий, но чтобы это «не доходило до абсурда».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на блог Собянина.

По словам мэра, объектом охраны в таких домах является, например, чугунная лестница, а не всё здание. Столичные власти предложили не проводить сложных экспертиз для подобных памятников.

Кроме того, в своём Telegram-канале Собянин сообщил, что за первые шесть месяцев 2023 года в столице построили 17 социальных объектов на западе, юго-западе, востоке, юго-востоке и юге Москвы, передают «Дни.ру».

В частности, в Солнцево и Очаково-Матвеевском возвели два детсада, а в Северном Бутове — спорткомплекс «Качаловский».

«Ко всем проектам подходим комплексно — при строительстве благоустраиваем и озеленяем прилегающие территории», — отметил мэр.

Ранее сообщалось, что Собянин согласовал проект здания центра инноваций и импортозамещения в ТиНАО.