Сальдо: более 30 тысяч жителей Херсонской области купили жильё в регионах по сертификатам
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«Более 30 тыс. наших земляков-херсонцев уже купили квартиры или дома в разных регионах необъятной России с использованием средств государственных жилищных сертификатов», — написал он в Telegram.
В апреле Росфинмониторинг выявил риски злоупотреблений с использованием жилищных сертификатов.
Так, мера поддержки стала использоваться не для приобретения недвижимости, а для получения её денежного эквивалента.