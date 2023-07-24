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Сальдо: более 30 тысяч жителей Херсонской области купили жильё в регионах по сертификатам

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Более 30 тыс. жителей Херсонской области купили жильё в регионах России с помощью государственных жилищных сертификатов. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Сальдо: более 30 тысяч жителей Херсонской области купили жильё в регионах по сертификатам
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Более 30 тыс. наших земляков-херсонцев уже купили квартиры или дома в разных регионах необъятной России с использованием средств государственных жилищных сертификатов», — написал он в Telegram.

В апреле Росфинмониторинг выявил риски злоупотреблений с использованием жилищных сертификатов.

Так, мера поддержки стала использоваться не для приобретения недвижимости, а для получения её денежного эквивалента.

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