Росфинмониторинг выявил злоупотребления с сертификатами на жильё

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Росфинмониторинг выявил риски злоупотреблений с использованием жилищных сертификатов. Так, мера поддержки стала использоваться не для приобретения недвижимости, а для получения её денежного эквивалента.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информационное письмо службы.

В материале сказано, что в нём приводятся признаки подозрительных операций.

Так, среди них — приобретение недвижимости на небольшой период времени с последующей её продажей, покупка жилья более низкой стоимости, чем жилищный сертификат, и незаинтересованность покупателя в расположении объекта.

В конце февраля «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы сообщили, что в Московской области на реализацию подпрограммы «Социальная ипотека» выделят 1,8 млрд рублей.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в рамках программы средства на покупку квартиры выделяются из регионального бюджета, а участник платит только проценты по кредиту.

21 марта «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития региона сообщило, что ещё 38 человек из числа детей-сирот получили квартиры в Московской области в текущем году.

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