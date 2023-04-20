Росфинмониторинг выявил злоупотребления с сертификатами на жильё
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информационное письмо службы.
В материале сказано, что в нём приводятся признаки подозрительных операций.
Так, среди них — приобретение недвижимости на небольшой период времени с последующей её продажей, покупка жилья более низкой стоимости, чем жилищный сертификат, и незаинтересованность покупателя в расположении объекта.
В конце февраля «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы сообщили, что в Московской области на реализацию подпрограммы «Социальная ипотека» выделят 1,8 млрд рублей.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в рамках программы средства на покупку квартиры выделяются из регионального бюджета, а участник платит только проценты по кредиту.
21 марта «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития региона сообщило, что ещё 38 человек из числа детей-сирот получили квартиры в Московской области в текущем году.