В «Татспиртпроме» опровергли сообщения СМИ о падении продаж водки компании

В пресс-службе «Татспиртпрома» рассказали RT, что появившаяся в СМИ информация о падении продаж водки компании на 14%, до 3,6 млн дал, по итогам I полугодия 2023 года не соответствует действительности.

«В связи с появившейся в СМИ со ссылкой на статистику Росстата информацией о падении продаж водки компании «Татспиртпром» на 14%, до 3,6 млн дал, по итогам I полугодия 2023 года сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. За шесть месяцев 2023 года АО «Татспиртпром» произведено и отгружено водки на 4,1 млн дал», — говорится в ответе на запрос RT.

По итогам I полугодия 2023 года производство и отгрузки водки АО «Татспиртпром» находятся на уровне прошлого года. Более того, во ІІ полугодии планируется нарастить производство в соответствии с потребностями рынка.

Отмечается, что к аналогичному периоду 2021 года компания выросла в отгрузках на 26%.

«Наш флагманский бренд Tundra демонстрирует динамичное развитие, по отношению к аналогичному периоду увеличение отгрузок зафиксировано на уровне 29%. В целом, несмотря на аномальное потребление алкоголя в марте — апреле прошлого года, в настоящее время на рынке наблюдается тренд на стабилизацию», — объяснили в компании.

Более того, согласно информации, размещённой ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования, продажи водки в России в І полугодии 2023 года не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 36,7 млн дал, заключили там.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что официальные продажи коньяка и бренди в России по итогам I полугодия 2023 года упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,3%, до 3,7 млн дал, водки — на 16,4%, до 30,2 млн дал.

В частности, указано, что компания «Татспиртпром» (бренды Graf Ledoff, «Крещенская», Tundra) сократила продажи водки на 14%, до 3,6 млн дал, Beluga Group (Belugа, «Беленькая», «Русский лёд») — на 26%, до 3,5 млн дал.