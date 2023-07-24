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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили

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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили.
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили
  • РИА Новости

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале, где публикуются данные об обстановке в районе Крымского моста. 

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

При этом тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в Минобороны России сообщили о попытках украинских беспилотников атаковать объекты на территории Крыма.

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