Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале, где публикуются данные об обстановке в районе Крымского моста.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

При этом тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в Минобороны России сообщили о попытках украинских беспилотников атаковать объекты на территории Крыма.