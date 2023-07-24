Путин утвердил закон о праве суда менять дату прекращения или изменения обстоятельств

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий суду определять дату, с которой обязательства будут считаться изменёнными или прекращёнными при изменении или расторжении договора в судебном порядке.

Об этом говорится в документе на официальном сайте правовой информации.

Теперь суд способен определять дату исходя из договора. Однако она не может быть ранее даты наступления обстоятельств, которые послужили основанием для расторжения или изменения контракта.

Закон позволит расширить возможности защиты субъектов гражданского оборота, не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства по соглашению из-за изменившихся обстоятельств.

Ранее Путин подписал закон о внедрении в России цифрового рубля. Поправки будут регулировать завещание и наследование прав на цифровые рубли.