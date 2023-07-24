Ижевский завод передал на испытания первую партию пистолета «Удав»

Ижевский механический завод завершил изготовление первой партии пистолета 6П72 «Удав», заявили в пресс-службе концерна «Калашников».

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Теперь запланированы квалификационные испытания пистолета, в том числе стрельба при температурах +50 °C и -50 °С, а также при дожде и пыли.

«Постановка на производство нового пистолета 6П72 «Удав» — это знаковое событие для предприятия. Завод осваивал его в напряжённых условиях, работая в три смены, параллельно ставя на производство и другие новинки», — заявил временный управляющий директор завода Валентин Каргин.

Пистолет 6П72 разработали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения. Впервые его представили в 2016 году. В 2018-м «Удав» прошёл государственные испытания и был рекомендован к принятию на вооружение, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Ранее сообщалось, что глава Удмуртии Александр Бречалов и руководство концерна «Калашников» обсудили стратегию привлечения кадров на предприятие.