Концерн «Калашников» планирует привлечь 20 тысяч сотрудников в ближайшие пять лет
- РИА Новости
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В планах директора концерна Алана Лушникова — привлечь на предприятие 2 тыс. сотрудников до конца 2023 года и 20 тыс. — в ближайшие пять лет.
«Эффективное взаимодействие между концерном и правительством Удмуртии является одной из гарантий безукоризненного исполнения гособоронзаказа. От того, как у нас обстоят дела дома, а Удмуртия — это наш дом, зависят благополучие и настроение людей, а значит, в конечном итоге и их хорошая работа на благо страны, особенно в нынешние непростые времена», — сказал Лушников.
Ранее сообщалось, что музей «Ижмаша» признан самым посещаемым объектом промышленного туризма в 2023 году.