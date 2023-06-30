Концерн «Калашников» планирует привлечь 20 тысяч сотрудников в ближайшие пять лет

Глава Удмуртии Александр Бречалов и руководство концерна «Калашников» обсудили стратегию привлечения кадров на предприятие.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В планах директора концерна Алана Лушникова — привлечь на предприятие 2 тыс. сотрудников до конца 2023 года и 20 тыс. — в ближайшие пять лет.

«Эффективное взаимодействие между концерном и правительством Удмуртии является одной из гарантий безукоризненного исполнения гособоронзаказа. От того, как у нас обстоят дела дома, а Удмуртия — это наш дом, зависят благополучие и настроение людей, а значит, в конечном итоге и их хорошая работа на благо страны, особенно в нынешние непростые времена», — сказал Лушников.

Ранее сообщалось, что музей «Ижмаша» признан самым посещаемым объектом промышленного туризма в 2023 году.