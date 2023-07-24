Водитель и 16-летний пассажир погибли в ДТП в Крыму

В Ленинском районе Крыма произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

По предварительной информации, ночью 23 июля на трассе Керчь — Чистополье — Новоотрадное легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой легковой машиной.

В результате погиб 19-летний водитель первого авто и его 16-летний пассажир. Госпитализирована 16-летняя пассажирка.

Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту аварии с велогонщиками.