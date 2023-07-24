Водитель и 16-летний пассажир погибли в ДТП в Крыму
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное ГУ МВД России.
По предварительной информации, ночью 23 июля на трассе Керчь — Чистополье — Новоотрадное легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой легковой машиной.
В результате погиб 19-летний водитель первого авто и его 16-летний пассажир. Госпитализирована 16-летняя пассажирка.
Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту аварии с велогонщиками.