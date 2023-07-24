Психолог Жаркова заявила, что садоводство может оказывать успокоительный эффект

Психолог Ксения Жаркова рассказала, почему городские жители могут заниматься садоводством на даче.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог объяснила, что в городе мозг всё время находится в напряжении, тогда как на даче человек может дать ему возможность расслабиться.

«На даче есть иллюзия управления: в жизни у нас очень много неопределённости. На даче ты взял семечку, положил её в землю, начал её поливать. Есть возможность сфокусироваться на чём-то одном», — добавила Жаркова.

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