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Психолог Жаркова заявила, что садоводство может оказывать успокоительный эффект

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Психолог Ксения Жаркова рассказала, почему городские жители могут заниматься садоводством на даче.
Психолог Жаркова заявила, что садоводство может оказывать успокоительный эффект
  • Gettyimages.ru
  • © AleksandarNakic

В эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог объяснила, что в городе мозг всё время находится в напряжении, тогда как на даче человек может дать ему возможность расслабиться.

«На даче есть иллюзия управления: в жизни у нас очень много неопределённости. На даче ты взял семечку, положил её в землю, начал её поливать. Есть возможность сфокусироваться на чём-то одном», — добавила Жаркова.

Ранее, по сообщению телеканала «360», известный психолог Денис Долгов перечислил главные признаки депрессии, при которых лучше обратиться к врачу.

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