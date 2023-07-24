Психолог Жаркова заявила, что садоводство может оказывать успокоительный эффект
- Gettyimages.ru
- © AleksandarNakic
В эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог объяснила, что в городе мозг всё время находится в напряжении, тогда как на даче человек может дать ему возможность расслабиться.
«На даче есть иллюзия управления: в жизни у нас очень много неопределённости. На даче ты взял семечку, положил её в землю, начал её поливать. Есть возможность сфокусироваться на чём-то одном», — добавила Жаркова.
Ранее, по сообщению телеканала «360», известный психолог Денис Долгов перечислил главные признаки депрессии, при которых лучше обратиться к врачу.