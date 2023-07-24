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Свердловская область заняла пятое место среди регионов по вводу новых проектов жилья

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В Свердловской области в I квартале 2023 года запустили новые проекты многоквартирного жилья общей площадью 458 тыс. кв. м.

Регион занял пятое место в федеральном рейтинге по старту новых проектов, информирует URA.RU со ссылкой на сайт ДОМ.РФ.

Лидером стала Москва с общим объёмом запуска новых проектов в 1,08 млн кв. м. Следом идут Московская область (886 тыс. кв. м), Краснодарский край (674 тыс. кв. м), Новосибирская область (468 тыс. кв. м).

В Тюменской области этот показатель составил 416 тыс. кв. м, в Санкт-Петербурге — 409 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что, согласно данным платформы bnMAP.pro и «БЕСТ-Новострой», по средней максимальной этажности Екатеринбург лидирует среди российских городов по числу высотных новостроек.

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