Екатеринбург стал лидером рейтинга по числу самых высоких новостроек
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Об этом пишут «Известия».
Так, средняя максимальная высотность первичных проектов столицы Урала составляет 23,8 этажа.
На втором месте по средней максимальной высотности находится Уфа с показателем в 22,9 этажа.
Москва занимает третью строчку рейтинга максимальной этажности со средним показателем 22,8 этажа в строящихся новостройках.
Меньше всего этажей в новостройках Санкт-Петербурга — в среднем 13,1.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году.