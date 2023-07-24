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Екатеринбург стал лидером рейтинга по числу самых высоких новостроек

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Аналитики платформы bnMAP.pro и «БЕСТ-Новострой» выяснили, что по средней максимальной этажности Екатеринбург лидирует среди российских городов по числу высотных новостроек.
Екатеринбург стал лидером рейтинга по числу самых высоких новостроек
  • globallookpress.com
  • © AirPano LLC

Об этом пишут «Известия».

Так, средняя максимальная высотность первичных проектов столицы Урала составляет 23,8 этажа.

На втором месте по средней максимальной высотности находится Уфа с показателем в 22,9 этажа.

Москва занимает третью строчку рейтинга максимальной этажности со средним показателем 22,8 этажа в строящихся новостройках.

Меньше всего этажей в новостройках Санкт-Петербурга — в среднем 13,1.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году.

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