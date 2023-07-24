Екатеринбург стал лидером рейтинга по числу самых высоких новостроек

Аналитики платформы bnMAP.pro и «БЕСТ-Новострой» выяснили, что по средней максимальной этажности Екатеринбург лидирует среди российских городов по числу высотных новостроек.

Об этом пишут «Известия».

Так, средняя максимальная высотность первичных проектов столицы Урала составляет 23,8 этажа.

На втором месте по средней максимальной высотности находится Уфа с показателем в 22,9 этажа.

Москва занимает третью строчку рейтинга максимальной этажности со средним показателем 22,8 этажа в строящихся новостройках.

Меньше всего этажей в новостройках Санкт-Петербурга — в среднем 13,1.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году.