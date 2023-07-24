В одном из дворов Калининграда обнаружили тело новорождённого ребёнка
- РИА Новости
Труп ребёнка обнаружили местные жители и обратились в полицию, сообщает «Янтарный край».
На месте обнаружения проводятся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти новорождённого. По итогам будет вынесено процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре возбудили уголовное дело против местного жителя, который выбросил маленькую девочку из окна.