В одном из дворов Калининграда обнаружили тело новорождённого ребёнка

В Калининграде тело мёртвого новорождённого мальчика было обнаружено во дворе одного из домов на Киевской улице 24 июля. На место выехали следователи-криминалисты.

РИА Новости