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В одном из дворов Калининграда обнаружили тело новорождённого ребёнка

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В Калининграде тело мёртвого новорождённого мальчика было обнаружено во дворе одного из домов на Киевской улице 24 июля. На место выехали следователи-криминалисты.
В одном из дворов Калининграда обнаружили тело новорождённого ребёнка
  • РИА Новости

Труп ребёнка обнаружили местные жители и обратились в полицию, сообщает «Янтарный край».

На месте обнаружения проводятся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти новорождённого. По итогам будет вынесено процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре возбудили уголовное дело против местного жителя, который выбросил маленькую девочку из окна.

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