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В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело против мужчины, выбросившего ребёнка из окна

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Следователи в Комсомольске-на-Амуре завели дело на местного жителя, который выбросил оставшуюся с няней маленькую девочку из окна.

Об этом информирует СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

«В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Отмечается, что няня девочки взяла её с собой в гости к соседу. Там, по данным ведомства, мужчина и женщина стали распивать спиртные напитки.

«Ребёнок заплакал, из-за чего... мужчина сбросил её с балкона квартиры на землю», — заявили в СУ СК.

Сообщается, что девочка госпитализирована.

Ранее в Москве возбудили дело по факту развратных действий над подростком.

Также сообщалось, что пропавшего в Алтайском крае пять дней назад мальчика нашли мёртвым в реке.

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