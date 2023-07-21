В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело против мужчины, выбросившего ребёнка из окна
Об этом информирует СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
«В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Отмечается, что няня девочки взяла её с собой в гости к соседу. Там, по данным ведомства, мужчина и женщина стали распивать спиртные напитки.
«Ребёнок заплакал, из-за чего... мужчина сбросил её с балкона квартиры на землю», — заявили в СУ СК.
Сообщается, что девочка госпитализирована.
Ранее в Москве возбудили дело по факту развратных действий над подростком.
Также сообщалось, что пропавшего в Алтайском крае пять дней назад мальчика нашли мёртвым в реке.