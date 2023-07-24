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Количество отелей в Москве за пять лет увеличилось на 31%, а в Петербурге — на 5%

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Геосервис 2ГИС и сервис бронирования «Отелло» провели исследование и выяснили, чем отличаются отели Москвы и Санкт-Петербурга.
Количество отелей в Москве за пять лет увеличилось на 31%, а в Петербурге — на 5%
  • Gettyimages.ru
  • © Anchiy

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным экспертов, за пять лет в Москве увеличилось количество отелей на 31%, когда в Санкт-Петербурге — на 5%.

Также в столице чаще встречаются спа (более 17% всех гостиниц города) и тренажёрные залы (29,2%), а в петербургских отелях чаще разрешают заселение с животными (35,4% от общей доли отелей).

Кроме того, средний чек бронирования на июль — август текущего года в Москве составляет 18 172 рубля, а в Питере — 22 104 рубля.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина посоветовала брать отпуск в 2024 году в июле, августе и октябре.

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