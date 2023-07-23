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Эксперт Санина посоветовала брать отпуск в 2024 году в августе и октябре

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Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина посоветовала брать отпуск в 2024 году в июле, августе и октябре.
Эксперт Санина посоветовала брать отпуск в 2024 году в августе и октябре
  • РИА Новости

«Отпуск лучше планировать на июль или октябрь — в оба этих месяца будет 23 рабочих дня, а значит, в доходах сотрудник не потеряет», — приводит РИА Новости её слова.

Санина добавила, что в августе будет 22 рабочих дня. В связи с этим разница между отпускными и зарплатой будет минимальной.

Ранее аналитики «Яндекс.Путешествий» проанализировали данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов продолжительностью от семи до 14 дней и пришли к выводу, что более 80% россиян планируют провести отпуск внутри страны этим летом.

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