Эксперт Санина посоветовала брать отпуск в 2024 году в августе и октябре
- РИА Новости
«Отпуск лучше планировать на июль или октябрь — в оба этих месяца будет 23 рабочих дня, а значит, в доходах сотрудник не потеряет», — приводит РИА Новости её слова.
Санина добавила, что в августе будет 22 рабочих дня. В связи с этим разница между отпускными и зарплатой будет минимальной.
Ранее аналитики «Яндекс.Путешествий» проанализировали данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов продолжительностью от семи до 14 дней и пришли к выводу, что более 80% россиян планируют провести отпуск внутри страны этим летом.