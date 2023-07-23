Эксперт Санина посоветовала брать отпуск в 2024 году в августе и октябре

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина посоветовала брать отпуск в 2024 году в июле, августе и октябре.

«Отпуск лучше планировать на июль или октябрь — в оба этих месяца будет 23 рабочих дня, а значит, в доходах сотрудник не потеряет», — приводит РИА Новости её слова.

Санина добавила, что в августе будет 22 рабочих дня. В связи с этим разница между отпускными и зарплатой будет минимальной.

Ранее аналитики «Яндекс.Путешествий» проанализировали данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов продолжительностью от семи до 14 дней и пришли к выводу, что более 80% россиян планируют провести отпуск внутри страны этим летом.