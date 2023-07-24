Психолог Матари заявила, что не стоит принимать негативную реакцию собеседника на свой счёт

Психолог Анна Матари рассказала, как правильно вести конструктивный диалог.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» психолог объяснила, что важно научиться управлять своими эмоциями, а также не проецировать негативную реакцию собеседника на свой счёт.

По словам Матари, важно в первую очередь понять, что избегание конфликта в долгосрочных отношениях между людьми — не выход. Психолог советует не бояться конфликтов, а научиться грамотно и конструктивно вести себя в них.

Так, например, можно использовать технику «Это твоё, забирай». Психолог объяснила, что в этом случае нужно мысленно представить, что мы отдаём человеку обратно его реакции и эмоции. При этом важно представить, как мы передаём оппоненту сумку или чемодан. Таким образом, мы перестаём проецировать реакции и эмоции другого человека на себя.

Также Матари напомнила о правилах конструктивного диалога. Во-первых, важно понимать, что существует плюрализм мнений.

«Принимать чужое мнение не значит разделять его, но значит уважать ценности партнёра», — добавила психолог.

Ещё один полезный инструмент выстраивания диалога — это «Я-сообщения». По словам психолога, когда человек их использует, он не указывает на ошибки оппонента, а делает акцент на своих чувствах и эмоциях.

Кроме того, Матари советует выбирать правильный момент для донесения своих мыслей. По её словам, этого точно не стоит делать, когда оппонент находится во власти сильных эмоций.

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