Два человека погибли в результате ДТП на Ставрополье
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.
Отмечается, что водитель «ВАЗа» перестраивался и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Toyota.
От полученных травм погибли 26-летний водитель «ВАЗа» из Карачаево-Черкесии и пассажир Toyota, житель Кубани.
Второго водителя и её пассажира доставили в больницу.
Проверка показала, что погибший водитель получил права в марте этого года и за это время совершил 14 нарушений.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, в результате чего пострадали восемь человек, включая ребёнка.