Два человека погибли в результате ДТП на Ставрополье

В Петровском округе Ставропольского края два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

Отмечается, что водитель «ВАЗа» перестраивался и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Toyota.

От полученных травм погибли 26-летний водитель «ВАЗа» из Карачаево-Черкесии и пассажир Toyota, житель Кубани.

Второго водителя и её пассажира доставили в больницу.

Проверка показала, что погибший водитель получил права в марте этого года и за это время совершил 14 нарушений.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, в результате чего пострадали восемь человек, включая ребёнка.