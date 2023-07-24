Средняя площадь новостроек Москвы уменьшилась на 20% за пять лет

Аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» в ходе исследования выяснили, что в Москве за последние пять лет средняя площадь квартир в массовом сегменте новостроек сократилась на 20%.

Об этом пишут «Известия».

Руководитель отдела аналитики и консалтинга компании Елена Чегодаева выразила мнение, что такой подход позволяет минимизировать бюджет при сохранении качественных параметров жилья.

По её словам, за год средняя цена двухкомнатной квартиры евроформата не изменилась и составила 11,8 млн рублей, тогда как средняя стоимость трёхкомнатной квартиры евроформата увеличилась лишь на 0,6% — до 17 млн рублей.

Средняя стоимость студий снизилась — с 8,2 млн до 7,7 млн рублей (-5,6%).

Отмечается, что средняя площадь экспозиции уменьшилась на 1,5% за год и составила 46,8 кв. м.

Ранее финансовый директор компании Time Development Евгений Платонов рассказал, что покупатели новостроек могут приобрести жильё без использования ипотеки. Такими инструментами являются трейд-ин и рассрочка.