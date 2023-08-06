Картины Малевича и часы Rolex назвали самыми дорогими товарами на интернет-площадках в России

Представители пресс-служб «Авито» и OZON сообщили RT, что на их площадках можно найти крайне редкие и дорогие товары. Например, картины Казимира Малевича, Василия Кандинского, часы Rolex Daytona Cosmograph или кольцо из золота с изумрудами. Общая стоимость перечисленных лотов превышает 1 млрд рублей.

«Одно из самых интересных и дорогостоящих полотен на платформе — это неназванное произведение Василия Кандинского за 450 млн рублей. По словам продавца, на данный момент картина нигде не выставляется, находится в Тбилиси и, самое главное, является оригиналом: это могут подтвердить документы проведённой для этого европейской экспертизы. Также на «Авито» можно найти картину «Супрематизм» Казимира Малевича за 450 млн рублей и «Отдых Дианы» Питера Рубенса за 19 млн рублей», — отметили в пресс-службе компании.

Кроме того в список дорогих товаров, выставленных на площадке, представители «Авито» включили золотой комплект украшений (колье, браслет, серьги) со вставками из бриллиантов и изумрудов за 220 млн рублей.

Ещё одна категория товаров «на миллион» — брендовые сумки. Например, Hermes Birkin, которая была изготовлена специально для американской актрисы и светской львицы Нины Гриском в 1995 году. Продавец, второй по счёту владелец сумки, отреставрировал её и теперь продаёт лот за 5 млн рублей.

«Другой пример — Chanel Slot machine minaudiere за 2,3 млн рублей. Сумка, выпущенная лимитированным тиражом в конце 2022 года, является мини-версией игрового автомата и мишенью для коллекционеров», — уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем, говоря о дорогих товарах, нельзя не упомянуть выставленные на площадке часы — от швейцарских Rolex, Richard Mille, Vianney Halter и французских Cartier до советского антиквариата.

«Одна из самых дорогостоящих моделей Rolex на платформе — платиновые Rolex Daytona Cosmograph с бриллиантами за 250 млн рублей. Также на «Авито» можно найти швейцарские часы Vianney Halter 2008 года выпуска за 270 млн рублей», — резюмировали представители компании.

Со своей стороны, представители OZON рассказали, что в список самых дорогих покупок на их площадке можно включить кольцо из золота с изумрудами за 232,6 тыс. рублей в категории «Ювелирные украшения».

Ранее сообщалось, что, согласно данным «Авито Авто», 43% россиян ищут подержанные машины дороже 500 тыс. рублей.